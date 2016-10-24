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الأمين العام لحزب الله يستقبل ميشال عون

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الأمين العام لحزب الله يستقبل ميشال عون الأمين العام لحزب الله يستقبل ميشال عون

الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله

استقبل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الليلة الماضية رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون يرافقه رئيس “التيار الوطنى الحر” الوزير جبران باسيل، حيث تم استعراض آخر المستجدات السياسية فى لبنان والمنطقة وخصوصًا ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وضرورة مواصلة الجهود لإنجاحها فى أفضل الأجواء الإيجابية الممكنة.

وذكر بيان صادر عن حزب الله اليوم أن عون صرح عقب اللقاء بأنه جاء ليشكر حسن نصر الله على المساعدة فى حل المشكلة التى كانت مستعصية فى انتخاب رئيس الجمهورية قائلا “إن نصر الله أعطى كل التسهيلات لحل هذه القضية والحمد لله وصلنا إلى نهاية سعيدة ونتمنى أن تستكمل الأمور”.

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