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مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق سوهاج البحر الأحمر

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مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق سوهاج البحر الأحمر مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق سوهاج البحر الأحمر

أرشيفية

لقي 6 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل على طريق “سوهاج – البحر الأحمر” بدائرة مركز أخميم، واشتعال النار في السيارتين.

وكان اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة.

وتبين من المعاينة والفحص، وقوع الحادث عند الكيلو 140 من طريق “سوهاج – البحر الأحمر” بدائرة مركز أخميم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، واشتعال النار في السيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتفحم جثثهم، وتمكن رجال الإسعاف من استخراج الجثث ونقلها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وجار تحديد هوية المتوفين.

وتم رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

أ ش أ

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