جوارديولا: خمس مباريات دون انتصار جزء من كرة القدم

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مع لاعبيه لبحث أسباب غياب الفريق عن الانتصارات في اخر خمس مباريات لكنه قال إنه ليس غريبا على مثل هذه المواقف.

وفاز سيتي في أول عشر مباريات خاضها في كل المسابقات لكن التعادل 1-1 مع ساوثامبتون على ملعب الاتحاد يوم الاحد كان خامس مواجهة لهم دون أي انتصار.

وتضمنت هذه المسيرة هزيمتهم أمام برشلونة في دوري الأبطال ومشاهدة أقرب منافسيهم يضيقون عليهم الخناق في الدوري الممتاز.

ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن جوارديولا قوله “كنت لاعبا لكرة القدم وأعلم ان هذا الامر قد يحدث. يمكنك الفوز عشر مرات متتالية وبعدها تخوض خمس مواجهات دون انتصار.”

وتابع “إنها جزء من عالم كرة القدم.”

وسيواجه سيتي – الذي لا يزال يتصدر الدوري الممتاز متفوقا بفارق الاهداف على أرسنال وليفربول – مانشستر يونايتد في الدور الرابع لكأس رابطة الاندية الانجليزية يوم الاربعاء قبل ان يحل ضيفا على وست بروميتش البيون في الدوري بعدها بثلاثة أيام .