القبض على هارب من الإعدام وصياد بحوزته 2 كيلو بانجو بالغردقة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط صياد بحوزته كمية من لفافات البانجو المخدر بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة حمل 9586 جنايات ثان الغردقة لسنة 2016 وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم القبض على هارب من حكم بالإعدام خلال اختبائه بمدينة الغردقة وتم تحرير محضر الضبط وعرضه على الجهات المعنية لاتباع إجراءات الحكم.

تلقى العميد محمد هندى، مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث ثان الغردقة، يفيد بتمكن النقيب الحسينى حلمى معاون مباحث القسم من ضبط المدعو “عرفة. خ” 31 سنة ويعمل صياد مقيم حى مجاهد الدهار وبحوزته لفافة تزن 2 كجم لنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن النقيب محمد دعبس، معاون مباحث القسم، من ضبط المدعو “عيد. ع. م” ٤٧سنة – خفير هارب من حكم بالإعدام فى القضية رقم – ٤٣٨/ ٢٠١٥ جنايات قفط رقم حصر – ٩١٣/٢٠١٦ قفط كلى مستأنف – ٤١٧/٢٠١٥ قفط بجلسة ١٧/٥/٢٠١٦ حيث تم ضبطه بمنطقة الاستاد دائرة القسم.