بالصور.. مدرسة منشأة جنزور بطنطا تعانى من الإهمال

تعانى مدرسة منشأة جنزور إحدى مدارس طنطا محافظة الغربية من إهمال جسيم، خاصة فى دورات المياه حيث يستخدم 1568 تلميذ دورتى مياه فقط، وتشهد المدرسة التابعة لإدارة غرب التعليمية، بمركز طنطا، إهمالا جسيما، وتكدس التلاميذ فى الفصول، حيث بلغت كثافة الفصول 80 تلميذ، ما آثار غضب واستياء أولياء الامور، الذين تقدموا بعدة شكاوي للمسئولين بالتربية والتعليم ولم يستجب أحد منذ بداية العام الدراسي الجديد.

تصريحات التربية والتعليم مخالفة للحقيقة

وكشف إبراهيم ربيع الننى أحد أهالي القرية أن المدرسة يوم بعد يوم تعانى من الإهمال على الرغم من التصريحات الإعلامية عن الاهتمام بمدارس التعليم الاساسي وهو مخالف للواقع وللحقيقة مبينا أن المدرسة وصل تعداد التلاميذ بها إلي 1568 تلميذ حتي أصبح الفصل الدراسي أشبه بعلية السردين فالتلاميذ يعانون أشد المعاناة داخل الفصول وخارجها

التلاميذ يمرضون بسبب الاهمال

وتابع على مغاورى الهنداوى ولي امر قائلا: حرام المسئولين يقوموا بالمرور علي المدارس اللي مش محتاجة مرور ويهملوا مدارس القري حتي وصل الاهمال بين الاطفال إلى الإصابة بعدوى الفيروسات الوبائية بسبب تكدسهم وبدون نظافة المدرسة، مشيرا إلى أن الإدارة مهتمة بالشكل الخارجي فقط والإهمال يضرب المدرسة في كل مكان

ولي أمر: 1500 تلميذ تخدمهم دورتين مياه فقط

وأكد أحمد فتحى أبو العلا أحد أهالي منشأة جنزور، إن حمامات المدرسة لا تسر عدو ولا حبيب وأصبحت القاذورات تطفو علي وجه مياه الحمامات المسدودة طوال الوقت موضحا أن المدرسة التي تجمع أكثر من 1500 تلميذ في مرحلة التعليم الاساسي بها دورتى مياه فقط، بــ6 عيون فقط إضافة إلى الروائح الكريهة التي تصيب أبناءنا التلاميذ دون مراعاة أنهم اطفال داخل مؤسسة تعليمية تحافظ عليهم ولا تؤذيهم.

الاهالي يناشدون المسئولين التدخل

وطالب أولياء أمور التلاميذ سرعة تدخل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والشناوي عبد الصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمشاهدة كل هذه المخالفات علي الطبيعة ووضع حلول لارتفاع الكثاقة الذي زادت أكثر من حدها، وإيجاد حلول لدورات المياه الذي اصبحت كمراحيض الشوارع لا تصلح أن يدخلها الأطفال.