أخبار عاجلة

رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
الجبلاية ترشح مجدي عبد الغني مديرًا للبطولة العربية -
عنتر على أعتاب الأهلي -
ثنائي الأهلي يواصل التأهيل -
الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش -
المغرب للمحليين يستعد للفراعنة بودية من شمال أفريقيا -
تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك والمقاصة -
ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«أون تي في» تحيي ميلاد المخرج الراحل محمد خان بفيلم «الأستاذ»

Google+ Print
«أون تي في» تحيي ميلاد المخرج الراحل محمد خان بفيلم «الأستاذ» «أون تي في» تحيي ميلاد المخرج الراحل محمد خان بفيلم «الأستاذ»

المخرج محمد خان

تذيع قناة”ONtv Live “، فيلمًا وثائقيًا عن المخرج الراحل محمد خان بعنوان “الأستاذ”، وذلك في تمام الساعة 12:30 ظهرًا يوم الأربعاء المقبل ويعرض الفيلم معلومات تعرض لأول مرة عن الحياة المهنية والشخصية للراحل محمد خان.

يتزامن يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر مع ذكرى ميلاد الراحل محمد خان الأولى عقب الوفاة ويشارك في الفيلم مجموعة من أبرز الفنانين الذين عملوا مع خان خلال مشواره، منهم صديقه مدير التصوير سعيد شيمي، والسيناريست بشير الديك، والمخرج مجدي أحمد علي، والموسيقار هاني شنودة، والفنانين أحمد راتب، فردوس عبد الحميد، حمدي الوزير، وهاني عادل، فيما يقوم بالتعليق الصوتي على الفيلم النجم ماجد الكدواني.

الفيلم الوثائقي “الأستاذ” من إعداد وإخراج أحمد فوزي، ومدير التصوير محمد إسماعيل، ويترأس تحريره هاني رزق، ويشرف على التحرير جمال الشناوي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا