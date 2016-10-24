«أون تي في» تحيي ميلاد المخرج الراحل محمد خان بفيلم «الأستاذ»

تذيع قناة”ONtv Live “، فيلمًا وثائقيًا عن المخرج الراحل محمد خان بعنوان “الأستاذ”، وذلك في تمام الساعة 12:30 ظهرًا يوم الأربعاء المقبل ويعرض الفيلم معلومات تعرض لأول مرة عن الحياة المهنية والشخصية للراحل محمد خان.

يتزامن يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر مع ذكرى ميلاد الراحل محمد خان الأولى عقب الوفاة ويشارك في الفيلم مجموعة من أبرز الفنانين الذين عملوا مع خان خلال مشواره، منهم صديقه مدير التصوير سعيد شيمي، والسيناريست بشير الديك، والمخرج مجدي أحمد علي، والموسيقار هاني شنودة، والفنانين أحمد راتب، فردوس عبد الحميد، حمدي الوزير، وهاني عادل، فيما يقوم بالتعليق الصوتي على الفيلم النجم ماجد الكدواني.

الفيلم الوثائقي “الأستاذ” من إعداد وإخراج أحمد فوزي، ومدير التصوير محمد إسماعيل، ويترأس تحريره هاني رزق، ويشرف على التحرير جمال الشناوي.