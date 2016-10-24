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بغداد تنفي أى مشاركة للقوات التركية فى عمليات تحرير الموصل

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بغداد تنفي أى مشاركة للقوات التركية فى عمليات تحرير الموصل بغداد تنفي أى مشاركة للقوات التركية فى عمليات تحرير الموصل

ارشيفية

نفت السلطات العراقية، فى بيان اليوم الاثنين، مشاركة القوات التركية فى عمليات استعادة الموصل من تنظيم “داعش” بأى شكل من الأشكال وذلك ردًا على أنقرة التى أكدت مشاركة مدفعيتها فى قصف مواقع الإرهابيين فى مدينة بعشيقة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة فى بيان أن المتحدث باسمها “العميد يحيى رسول ينفى مشاركة تركيا فى عمليات تحرير نينوي بأي شكل من الأشكال”.

وكان رئيس الوزراء التركي، بن على يلديريم، قال فى تصريحات متلفزة الأحد، أن المدفعية التركية قصفت مواقع للجهاديين فى مدينة بعشيقة القريبة من الموصل بشمال العراق بعد أن طلبت قوات البشمركة الكردية الدعم.

وصرح للصحفيين فى غرب تركيا “طلبت قوات البشمركة المساعدة من جنودنا فى قاعدة بعشيقة. ونحن نقدم الدعم بالمدفعية والدبابات والهاون”.

ودعت بغداد أنقرة مرارًا إلى سحب قواتها المتواجدة فى معسكر بعشيقة الواقع شمال شرق الموصل، المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” منذ اكثر من عامين.

وتقول أنقرة أن نحو 700 جندي تركي يدربون القوات العراقية فى قاعدة بعشيقة للمساعدة فى طرد تنظيم “داعش” من البلاد.

وبدأت القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية مدعومة من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة هجومًا واسعًا فجر الاثنين لاستعادة الموصل، ثانى اكبر المدن العراقية. وتسبب وجود القوات التركية على الاراضى العراقية بحرب كلامية بين أنقرة وبغداد.

وأعلن يلديريم الثلاثاء، أن طائرات تركية شاركت فى عمليات التحالف الجوية خلال الهجوم. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أكد أن تركيا ستشارك بالتأكيد فى عملية الموصل. وكان تنظيم “داعش” سيطر على الموصل فى 2014.

وفى حال خسر المدينة العراقية فستبقى الرقة السورية التى أعلنها التنظيم عاصمة ولخلافته المدينة الرئيسية التى لا تزال تحت سيطرته.

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