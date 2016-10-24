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وصول 50 ألف طن فحم إلى ميناء الإسكندرية

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وصول 50 ألف طن فحم إلى ميناء الإسكندرية وصول 50 ألف طن فحم إلى ميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية – أرشيفية

وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، السفينة “جينيني بايونير” قادمةً من بنما، وعلى متنها 50 ألف طن فحم.

وصرح رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، بأنه تم تفريغ حمولة الباخرة على الأرصفة المخصصة بعد إنهاء الإجراءات الجمركية ومعاينتها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، تمهيدًا لإرسالها للمصانع بمحافظات أخرى.

وأكد الغندور، زيادة حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات، مشيرًا إلى أن عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها على الأرصفة تسير بشكلٍ طبيعي، مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجمع الإدارات.

أ ش أ

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