أخبار عاجلة

رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
الجبلاية ترشح مجدي عبد الغني مديرًا للبطولة العربية -
عنتر على أعتاب الأهلي -
ثنائي الأهلي يواصل التأهيل -
الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش -
المغرب للمحليين يستعد للفراعنة بودية من شمال أفريقيا -
تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك والمقاصة -
ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 أشخاص يجهزون أجولة لتعبئة السكر بدون ترخيص

Google+ Print
ضبط 3 أشخاص يجهزون أجولة لتعبئة السكر بدون ترخيص ضبط 3 أشخاص يجهزون أجولة لتعبئة السكر بدون ترخيص

>الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكن الرائد هشام الوكيل الضابط بقسم شرطة كرموز المعين لرئاسة القول الأمنى بدائرة القسم من ضبط كل من "س .ا"، 39 سنة، سمكرى سيارات، مقيم مركز أبو حمص – محافظة البحيرة، و"ا.ع"، 49 سنة عامل مقيم دائرة قسم العطارين، و"ع.م"، 41 سنة مقيم دائرة قسم العطارين، بحوزتهم كمية من الأجولة والأكياس الخالية مدون عليها أسماء شركات تعبئة سكر ومدون عليها تاريخ تعبئة وإنتاج سابق وماكينة لحام أكياس وأكلاشيه خاص بشركة أجدابيا بليبيا.

 

وبمواجهتهم قرر الأول والثانى بقيامهما بإعداد الأجولة والأكياس المضبوطة لتسليمها للثالث الذى يمتلك مصنع لتعبئة السكر، وتحرر المحضر إدارى قسم كرموز وجارى العرض على النيابة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365