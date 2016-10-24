ضبط 3 أشخاص يجهزون أجولة لتعبئة السكر بدون ترخيص

تمكن الرائد هشام الوكيل الضابط بقسم شرطة كرموز المعين لرئاسة القول الأمنى بدائرة القسم من ضبط كل من "س .ا"، 39 سنة، سمكرى سيارات، مقيم مركز أبو حمص – محافظة البحيرة، و"ا.ع"، 49 سنة عامل مقيم دائرة قسم العطارين، و"ع.م"، 41 سنة مقيم دائرة قسم العطارين، بحوزتهم كمية من الأجولة والأكياس الخالية مدون عليها أسماء شركات تعبئة سكر ومدون عليها تاريخ تعبئة وإنتاج سابق وماكينة لحام أكياس وأكلاشيه خاص بشركة أجدابيا بليبيا.

وبمواجهتهم قرر الأول والثانى بقيامهما بإعداد الأجولة والأكياس المضبوطة لتسليمها للثالث الذى يمتلك مصنع لتعبئة السكر، وتحرر المحضر إدارى قسم كرموز وجارى العرض على النيابة.