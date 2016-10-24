وزارة الخارجية تطلق حملة بمناسبة يوم الأمم المتحدة

صرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، الإثنين، بأن الوزارة تطلق اليوم حملة بمناسبة يوم الأمم المتحدة ، الذي يتم الاحتفال به في هذا اليوم من كل عام، والذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.

وتنطلق الحملة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» باللغتين العربية

> والإنجليزية، حيث يتم التعريف بدور مصر في إطار منظومة الأمم المتحدة، بدءا من دورها في تأسيس المنظمة ووضع ميثاقها عام 1945، وأهم القرارات الدولية الخاصة بمصر التي صدرت عن المنظمة.

كما يتم الإشارة لدور مصر في عمليات حفظ السلام، فضلا عن دورها الحالي بعد انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن العام الماضي، وما تقوم به من جهد لتعزيز السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على مصالح الدول العربية والأفريقية، ومحاربة الإرهاب.

وسيتم نشر مقال لسمح شكري، وزير الخارجية، على مدونة الوزارة، حول رؤية مصر لعملية إصلاح الأمم المتحدة، بما يتوافق مع التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمع الدولي، وبما يعكس القيم الأساسية التي عبر عنها ميثاق المنظمة وتطور آليات عملها على مدار العقود الأخيرة، والمتمثلة في تحقيق السلام العالمي، حقوق الإنسان ، التنمية المستدامة، التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على مسيرة تقدم الحضارة الإنسانية.

أ ش أ