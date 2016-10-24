إليسا تستعد للظهور في 3 برامج تليفزيونية

تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لتصوير 3 برامج دفعة واحدة فى نفس التوقيت، وهى “أنت أون لاين” “كل يوم” “مع شيرى”.

برنامج “أنت أون لاين” وضيفة أولى حلقاته بعد غد الثلاثاء إليسا، ويدور البرنامج حول كل ما يتعلق بعالم “السوشيال ميديا” الخاصة بالفنان، كذلك يختص بقياس نسبة الرأى العام للمشاهير فى برامج التواصل الاجتماعى، إذ يتم طرح الأسئلة وإظهار النتائج المتعلقة باسم ونشاط الضيف وآراء الناس به من خلال عرض النتائج على الشاشة ليتسنى للضيف التعليق عليها، ونتائج العرض تتناول آخر الأخبار والصور والمشاركات المتعلقة بالضيف، إذ يتم فى نهاية البرنامج استخلاص نسبة توضح مدى تأثير الضيف على متابعى برامج التواصل الاجتماعى المختلفة، وإن كان له تأثير واضح أم لا، والبرنامج يقدمه وسام بريدى ويذاع على شاشة قناة دبى.

وبرنامج “كل يوم” ويقدمه الإعلامى عمرو أديب ويذاع على شاشة قناة ON E، وتظهر فيه إليسا برفقة المايسترو إيلى العاليا، وتغنى وتفضفض وتبوح بكل شىء خلال حلقة مختلفة عن بقية البرامج، ويأتى البرنامج ضمن خطة سلسلة من الحوارات مع نجوم الفن والغناء إلى جانب المجالات الأخرى التى يتناولها عمرو أديب ويتطرق إليها ويناقشها.

وبرنامج “مع شيرى”، وهى أول تجربة للنجمة شيرين عبد الوهاب فى تقديم البرامج، وتحل إليسا ضيفة على إحدى حلقات البرنامج ويشاركها الحلقة الملحن محمد يحيى، “مع شيرى” يتكون من 13 حلقة ومن المفترض عرضه على قناة DMC المصرية وقناة دبى، وهو برنامج موسيقى يستضيف نجوم الغناء والطرب فى مصر والوطن العربى، فى جلسة غنائية يتخللها الحديث فى الحياة والفن.