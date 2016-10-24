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فرنسا تبدأ في إخلاء مخيم “الغابة” في كاليه

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فرنسا تبدأ في إخلاء مخيم “الغابة” في كاليه فرنسا تبدأ في إخلاء مخيم “الغابة” في كاليه

ارشيفية

اصطف مئات المهاجرين الذين يحملون حقائبهم ومتعلقاتهم أمام أحد العنابر خارج مدينة كاليه الفرنسية، اليوم الاثنين، في انتظار إعادة توطينهم مع بدء في إخلاء مخيم مؤقت للمهاجرين معروف باسم مخيم “الغابة”.

وانتشرت الشرطة المسلحة حول العنبر وفي أنحاء المخيم المتسخ المؤلف من أكواخ بعد ليلة شهدت قيام مجموعات صغيرة من المهاجرين برشق قوات الأمن بالحجارة احتجاجا على خطط تفكيك المخيم.

وقال أمادو ديالو من غينيا كوناكري “آمل أن ينجح ذلك. أنا بمفردي وعلي أن أدرس، لا يهم أين ينتهي بي المطاف فأنا لا أهتم حقا”.

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