بالفيديو…حارس فرنسي ينقذ مرماه بطريقة رائعة

أذهل الحارس الفرنسي هوغو لوريس عشاق الساحرة المستديرة، بتصديه ببراعة لكرة خلال مباراة فريقه توتنهام الإنجليزي أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني، في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

وأنقذ هوغو لوريس بأعجوبة فريقه السبيرز من هدف محقق، في الدقيقة 48 عندما انفرد المكسيكي خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو” بمرماه من الجهة اليسرى، وكان وجها لوجه مع الشباك الخالية تقريبا (ثلثي المرمى كان مفتوحا أمامه)، لكن كرته ذهبت إلى أحضان الحارس المندفع من الجهة العكسية وانقض عليها ببراعة على خط المرمى وسط ذهول المتفرجين في مدرجات ملعب “باي أرينا” معقل النادي الألماني. واحتج تشيتشاريتو على عدم احتساب الحكم هدفا له لعدم تجاوز الكرة بمحيطها كاملا خط المرمى، وبالفعل أثبتت الإعادة التلفزيونية وتقنية خط المرمى، صحة قرار الحكم،

لأن الكرة لم تتجاوز الخط.

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