افتتاح متحف المخترعين بالقرية الفرعونية

افتتحت القرية الفرعونية، برعاية دكتور عبدالسلام رجب، رئيس مجلس إدارة القرية متحف المخترعين الذي يُعد من المتاحف المهمة، ويضم 39 مخترعًا ومجسمات لاختراعاتهم، فضلًا عن شرح تفصيلي لحياتهم العلمية.

وصرحت راندا الشيخ، مديرة العلاقات العامة بالقرية، بأنه تم تكريم برنامج “القاهرة تبتكر”، ولجنة تحكيم البرنامج، فضلًا عن تكريم أكاديمية البحث العلمي.

وألقى دكتور عبدالسلام رجب، كلمته عن القرية، وعن فكرة افتتاح المتحف وأهميته كما ألقى رئيس أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، كلمةً عن البحث العلمي ودور أكاديمية البحث العلمي في الاهتمام بالمخترعين وأبحاثهم.

وأوضحت “الشيخ”، أنه تم تكريم الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير البحث العلمي الأسبق، الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور محمد الغمري، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

أ ش أ