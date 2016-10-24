وفد سلوفيني يزور القاهرة ديسمبر المقبل لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن وفد حكومي سلوفيني رفيع المستوي يقوم بزيارة للقاهرة مطلع شهر ديسمبر المقبل يرافقه عدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين في مختلف المجالات حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وسلوفينيا خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع السيدة تتيانا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة والذي تناول الاعداد للزيارة المرتقبة واستعراض اهم المشروعات الاستثمارية التي سيتم بحثها خلال الزيارة.

وقال الوزير ان الزيارة ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الاستثمار وحماية المستهلك وتستهدف تعزيز التعاون الثنائي المصري السلوفيني فيما يتعلق بتوسيع نطاق المشروعات الاستثمارية المشتركة وتبادل الخبرات المتعلقة بمنظومة حماية المستهلك في كلا البلدين ،مشيرا الى ان وفد رجال الاعمال السلوفيني يتضمن رؤساء مجالس إدارات 15 شركة من كبريات الشركات السلوفينية العاملة في مختلف المجالات خاصة في مجالى التنمية الزراعية والصناعات الكهربائية ،لافتا الي انه سيتم بحث انشاء عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين في منطقة محور قناة السويس.

وأكد الوزير علي أهمية انشاء مجلس اعمال مصري سلوفيني مشترك يخدم منظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين ويدعم العلاقات الثنائية بين الجانبين مشيرا الي ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وسلوفينيا كي ترقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

ومن جانبها اكدت تتيانا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة الي ان مصر تتمتع بثقل استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط كونها دولة محورية في المنطقة وتشكل حلقة الوصل بين قارتي أوروبا وافريقيا.

وأضافت ان الشركات السلوفينية تسعي للاستثمار بالسوق المصري للتمتع بمزايا السوق الضخم ولتتمكن من النفاذ والتواجد بأسواق القارة الافريقية مشيرة الي استعداد بنك الاستثمار السلوفيني لتمويل الاستثمارات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.