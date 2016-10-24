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بوت «تشيلسي» يطل بتصاميم متنوعة هذا الموسم

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بوت «تشيلسي»

بوت «تشيلسي»

يتربع بوت “تشيلسي” “Chelsea Boot” على عرش الموضة النسائية في خريف/شتاء 2016/2017، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة ومريحة في آن واحد، وفقاً لمجلة “إيلي” الألمانية.

وأوضحت المجلة أن بوت تشيلسي هو بوت يصل طوله إلى الكاحل، ويمتاز بقطع مرنة على الجانبين، بالإضافة إلى كعب صغير، ليضمن للمرأة الراحة والثبات أثناء المشي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ويطل بوت تشيلسي هذا الموسم بتصاميم متنوعة ليرضي كل الأذواق، حيث توجد موديلات كلاسيكية تتألق بالجلد اللامع أو الشمواه، وتكتسي بالألوان الكلاسيكية كالأسود والبني.

كما تتسم موديلات أخرى بطابع ذكوري جريء بفضل نمط الثقوب، الذي يزين مقدمة البوت، في حين تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال الحليات المعدنية أو الأبازيم أو خطوط الحياكة.

ويمكن تنسيق بوت تشيلسي مع جينز سكيني أو جينز ذي أرجل قصيرة وواسعة ” Cropped Flare” أو تنورة من الجلد.

بوت «تشيلسي»

بوت «تشيلسي»

بوت «تشيلسي»

بوت «تشيلسي»

 

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