زيدان يعلق على تراجع أداء رونالدو

علق المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الأحد، على تراجع أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأعرب عن سعادته بالفوز الذي تحقق على فريق أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف.

وقال زيدان عن كريستيانو:”إنه يفتقر للأهداف قليلا، وهذا هو الجزء الأصعب عليه بالصبر وإن لم يسجل اليوم فسوف يسجل غدا”.

وأضاف زيدان:”حسنا، أنا سعيد لقد حصلنا على الثلاث نقاط كانت مباراة صعبة أمام منافس معقد، ولكن من الطبيعي في كرة القدم أن تعاني كانت لحظات صعبة ولكن في نهاية المطاف حصلنا على الهدف”، وفقا لصحيفة “أس” الرياضية.

وتابع: “لم تكن أسلحتنا اليوم ساخنة لقد كان هناك بعض البرود، كان علينا أن نتحلى بالصبر أمام منافس جعل المباراة أمامنا صعبة للغاية، من الواضح أن الجميع يتوقع منا 4 أو 5 أهداف لأننا ريال مدريد لكن هذا غير ممكن في كل مباراة”.

وعن صاحب هدف الفوز موراتا قال: “سوف يحصل على دقائق أكثر بكل تأكيد، لكن يجب أن يتحلى بالصبر ما يتعين عليه هو القيام بالعمل معنا جميعًا”.