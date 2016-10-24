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مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في مالطا

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مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في مالطا مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في مالطا

ارشيفية

قالت مصادر في مطار وشهود، اليوم الاثنين، إن طائرة خفيفة يعتقد أنها تقل مسؤولين من وكالة فرونتكس للحدود التابعة للاتحاد الأوروبي تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مالطا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وذكر مسؤولون إن الحادث – وهو أسوأ حادث طيران في وقت السلم في مالطا- وقع في حوالي الساعة 0530 بتوقيت جرينتش بينما كانت الطائرة متوجهة إلى مصراتة في ليبيا.

ويبحث عمال الإنقاذ عن ناجين، وكانت الطائرة وهي من طراز مترولاينر تقل نحو عشرة أشخاص.

وقالت صحيفة “ذا تايمز أوف مالطا” إن الطائرة مستأجرة من لوكسمبورج لاستخدام مسؤولي فرونتكس، ولم ترد معلومات بعد عن جنسية القتلى.

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