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هاميلتون يحقق الانتصار رقم 50 في مسيرته

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هاميلتون يحقق الانتصار رقم 50 في مسيرته هاميلتون يحقق الانتصار رقم 50 في مسيرته

احتفل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 3 مرات بفوزه رقم 50 في مسيرته ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الأحد، وذلك بنيله الانتصار في سباق جائزة أميركا الكبرى بعدما بدأ من مركز أول المنطلقين.

وقلص هاميلتون الفارق مع زميله في مرسيدس نيكو روزبرغ متصدر البطولة إلى 26 نقطة قبل 3 سباقات على نهاية الموسم.

وهذا هو الفوز الرابع لهاميلتون في 5 مواسم على الحلبة الأميركية، والأول من مركز أول المنطلقين في تكساس لينهي غيابه عن الانتصارات منذ سباق ألمانيا في يوليو الماضي.

وجاء روزبرغ، الذي انتصر في 9 سباقات هذا الموسم مقابل 7 لهاميلتون في المركز الثاني بفارق 4.5 ثانية بعد أن تراجع للمركز الثالث في أول لفة قبل أن تساعده عدة عوامل.

واحتل الأسترالي دانييل ريتشياردو، الذي تقدم للمركز الثاني في اللفة الأولى المركز الثالث مع رد بول، لكن زميله الهولندي ماكس فرستابن انسحب من السباق بعد أن قال إن “المحرك تعرض لمشكلة”.

ولا يزال بوسع روزبرغ حسم لقبه الأول إذا احتل المركز الثاني في السباقات الثلاثة المتبقية دون الحاجة لتحقيق أي انتصار.

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