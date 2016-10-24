رئيس جامعة المنصورة يتفقد الخدمات الطبية للمستشفيات ليلا

تفقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد بعض المستشفيات ( مستشفى الطوارىء – مستشفى النقاهة – مستشفى الطلبة ) لمتابعة سير العمل والارتقاء بالأداء فى المستشفيات والتأكد من تواجد الأطباء وطواقم التمريض والخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وكذلك التعرف على الاحتياجات الملحة لعلاج المرضى والتعرف على آراء المرضى وقياس مدى الرضا عن الخدمات الطبية وتقييم تنفيذ الخطط والبروتوكولات الطبية لعلاج المرضى بالمستشفيات المختلفة.

رافقه خلال التفقد الدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارىء .

وتفقد رئيس الجامعة مستشفى الطوارئ والاستقبال بها والخدمات الطبية والرعاية العاجلة للمرضى خلال يوم الاستقبال ، تفقد أحوال المرضى والمصابين بالأقسام المختلفة

> كما تفقد أحوال المرضى بمستشفى النقاهة وخلال الزيارة سأل رئيس الجامعة المرضى عن أى مشاكل تواجههم وعن مستوى الخدمة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الأطباء وكيفية معاملتهم واستمع لشكواهم .

كما وجه بضرورة توفير كل ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات والاهتمام بنظافة المستشفى .

وقام رئيس الجامعة بسؤال الطلاب المرضى بمستشفى الطلبة الجامعى عن الخدمات الطبية وما يحتاجونه وعن أى مشكلات تواجهم سواء فى الكشف أو العلاج أو العمليات الجراحية .

كما شدد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس الأطباء بشكل مستمر لتقديم الرعاية العاجلة للمرضى .

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتواجد في أي وقت لمتابعة الخدمات الطبية للمرضى حيث ستكون هناك زيارات مفاجئة مضيفًا أن جميع المستشفيات هدفها الرئيسى خدمة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية .