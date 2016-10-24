مؤمن سليمان: صن داونز يستحق اللقب الإفريقي

قال مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الزمالك، إن فريق صن داونز يستحق الفوز ببطولة إفريقيا، بعدما حصد اللقب، مؤكدًا أن الأفضل فاز بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز بهدف دون رد على فريق صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا, ولكن خسر اللقب القاري حيث أن صن داونز فاز في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة.

وأضاف سليمان أن فريق صن داونز يستحق الفوز بالبطولة ولكن أداء الزمالك كان الأفضل في لقاء العودة.. مؤكدا أن الزمالك سيصل إلى نهائي النسخة القادمة ولكن بقائمة مكتملة.

وتابع سليمان أن الجميع يعلم مدى المعاناة التي واجهها الزمالك بسبب النقص في القائمة وغيرها من العوامل المؤثرة.. واشار إلى أن وصول الزمالك المباراة النهائية في تلك الظروف يعد إنجازا يحسب للفريق.

وأعرب المدير الفني لفريق (صن داونز) الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن سعادته البالغة بتتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأكد انه لعب مباراة صعبة جدا أمام الزمالك.

وأكد المدرب – خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة ان المهم أن فريقه حصل على اللقب رغم أن الفريق لم يكن جيدا , وفريق الزمالك خصم قوي ويلعب بشكل جيد وشجعته جماهيره , ولأول مرة أرى جماهير مثل جماهير القلعة البيضاء.

وأشار موسيماني إلى أن نظيره مؤمن سليمان نجح في مفاجأته خلال المباراة , وذلك عن طريق اللعب بتكتيك جديد , بالاعتماد على أيمن حفني وستانلي وباسم مرسي ومصطفى فتحي بشكل جيد.