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هبوط أسعار النفط بعد إبداء العراق رغبته عدم خفض الإنتاج

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هبوط أسعار النفط بعد إبداء العراق رغبته عدم خفض الإنتاج هبوط أسعار النفط بعد إبداء العراق رغبته عدم خفض الإنتاج

أرشيفية

هبطت النفط، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بعد أعلن العراق أنه يريد استثنائه من أي اتفاق تتوصل إليه “أوبك”، لخفض الإنتاج من أجل تعزيز السوق، وبعد زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 17 سنتًا عن آخر إغلاق له إلى 51.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 “بتوقيت جرينتش”.

كما تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتًا إلى 50.56 دولار للبرميل.

وقال تُجار، إن” هبوط السعر كانت نتيجة تصريحات صدرت من العراق الذي قال إنه يريد استثنائه من خفض الإنتاج من قِبل أوبك، والذي تعتزم المنظمة اتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماعه في 30 نوفمبر”.

وتعتزم “أوبك” خفض الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.50 و33 مليون برميل يوميًا بتراجع عن 33.39 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.

 رويترز

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