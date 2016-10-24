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وزير البترول : نستهدف زيادة إنتاج الغاز لـ 5 مليارات قدم في 2017/ 2018

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وزير البترول : نستهدف زيادة إنتاج الغاز لـ 5 مليارات قدم في 2017/ 2018 وزير البترول : نستهدف زيادة إنتاج الغاز لـ 5 مليارات قدم في 2017/ 2018

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية​ – أرشيفية

أكد وزير البترول طارق الملا أن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 5 مليارات قدم مكعبة يوميا خلال 2017-2018 من 4.35 مليار قدم حاليًا.

وأضاف الوزير في مقابلة في إطار “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” أن استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي يوميا يبلغ “نحو 5.2 مليار قدم مكعبة والانتاج 4.350 مليار قدم.

مع دخول حقل ظُهر نهاية العام المقبل وأيضا مشروعات شمال الاسكندرية وفي ظل التناقص الطبيعي للآبار نستهدف أن يصل الإنتاج إلى 5 مليارات قدم على أن تزيد إلى أكثر من 7.5 مليار قدم في 2020-2021.

وكانت شركة إيني الإيطالية أعلنت في أغسطس آب 2015 أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وذلك في المياه الاقليمية المصرية في البحر المتوسط وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات من الغاز لعقود مقبلة.

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