رئيسة كوريا الجنوبية تقترح تعديل الدستور

اقترحت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون-هيه، اليوم الإثنين، تعديل دستور البلاد الذي تم المحافظة عليه منذ ما يقرب من 30 عاما.

وقالت بارك في كلمة بالبرلمان حول خطة الموازنة للعام 2017 إنها ستشكل هيئة داخل الإدارة لتعديل الدستور بهدف الانتهاء من هذا التعديل خلال الفترة المتبقية من ولايتها التي تنتهي في فبراير عام 2018.

وقالت الرئيسة إنها تتوقع دستورا منفحتا نحو المستقبل، طالبة من الجمعية الوطنية تشكيل لجنة خاصة لحشد الرأي العام وبحث نطاق ومحتوى التعديل المقترح.

وعُدل الدستور أخر مرة عام 1987 متبنيا نظام الفترة الرئاسية الواحدة لمدة 5 أعوام وفقا لنظام انتخابي مباشر. وكان رئيس الدولة ينتخب في السابق بشكل غير مباشر تحت ديكتاتوريات عسكرية.

وجاء مقترح بارك مفاجئا نظرا لموقفها السابق الرافض لأي مناقشات حول تعديل الدستور محبذة التركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية.

وقالت بارك إن ” الدستور الحالي الذي يتبني فترة رئاسية واحدة لمدة 5 أعوام لا يزال معمولا بها منذ تعديله أخر مرة عام 1987 ربما يكون مناسبا لفترة الديمقراطية الماضية، لكنه أصبح الآن مثل قطعة ملابس لا تناسب جسدنا”.

وقالت بارك ” الآن هو الوقت المناسب” للتغلب على نظام 1987 وبناء نظام 2017 الجديد في ضوء البرامج السياسية لانتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى أواخر العام المقبل.