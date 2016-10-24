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اليوم.. اليابان وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية جوية مشتركة

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اليوم.. اليابان وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية جوية مشتركة اليوم.. اليابان وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية جوية مشتركة

اليابان وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية جوية مشتركة

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أنه من المقرر أن تجرى قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية اليوم تدريبات مشتركة فى البلاد مع القوات الجوية الملكية البريطانية وذلك لأول مرة.

وأشارت الإذاعة اليابانية، إلى هبوط 4 مقاتلات فى قاعدة ميساوا بمحافظة آومورى شمال شرقى اليابان، من طراز تايفون يوروفايتر تابعة للقوات الجوية الملكية بالإضافة إلى طائرة ناقلة وقود متعددة المهام ، بينما ستشارك ثمانى طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية من بينها مقاتلات F-15 فى التدريبات.

وستشارك الطائرات اليابانية والبريطانية فى تدريبات فوق المحيط الهادئ قبالة هوكايدو وتوهوكو، وسيستمر التدريب حتى الثالث من نوفمبر المقبل.

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