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محمد دحلان: ما يتردد حول دعم مصر لي لرئاسة فلسطين «شائعات»

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محمد دحلان: ما يتردد حول دعم مصر لي لرئاسة فلسطين «شائعات» محمد دحلان: ما يتردد حول دعم مصر لي لرئاسة فلسطين «شائعات»

محمد دحلان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني

قال محمد دحلان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، وقيادي بحركة فتح سابقًا، إنه لا يسعى لأي منصب في السلطة الفلسطينية، نافيا أي شائعة تحاول الترويج بأن تريده في السلطة الفلسطينية.

وأضاف “دحلان”، خلال استضافته ببرنامج “العاشرة مساء”، مساء الأحد، أن مصر ليس لديها أي سلطة في فلسطين، بل هي تقوم بدورها الوطني والإقليمي في المنطقة لحماية القضية الفلسطينية ولا تسعى لأي مصالح شخصية، مؤكدًا أنه لابد من توحيد جميع الجهود لإنقاذ الشعب الفلسطيني، بحسب بوابة أخبار اليوم.

وأكد  أنه لا يمكن الاستغناء عن مصر في حل الأزمة الفلسطنية، لافتًا إلى أن حركة حماس عليها التعاون مع مصر من أجل الوصول للمصالحة الفلسطينية -الفلسطينية.

وأشار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن هناك بعض الاشخاص في قطاع غزة متورطين في عمليات عنف ضد الجيش المصري في سيناء، مشيرًا إلى أنه يقابل الرئيس عبد الفتاح ، بصفة تاريخية، وليس بصفة ممثل للحكومة الفلسطينية، مؤكدًا أنه لم يمثل دولة الإمارات عندما يأتي إلى مصر، مشيرًا إلى أنه يملك حريته في مصر والإمارات أكثر من فلسطين.

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أونا

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