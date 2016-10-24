مقتل 6 من مليشيات الحوثيين وصالح في تعز

قتل 6 من عناصر مليشيات الحوثيين وصالح، حيث قتل 5 منهم في هجوم شنته قوات الجيش اليمني والمقاومة على موقع لهم في محيط القصر الجمهوري شرق مدينة تعز، فيما قتل آخر خلال صد القوات الحكومية لهجوم شنته عناصر المليشيات في محيط جبل “هان” بالضباب غرب المدينة.

وصرح قائد المنطقة الغربية بتعز العقيد عبد حمود الصغير، بأن معارك عنيفة دارت مساء أمس الأحد، إثر هجوم كبير شنته المليشيات علي أول موقع للجيش والمقاومة في جبل “هان” وتمكنت القوات من دحرهم وإجبارهم على الانسحاب.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكري بتعز، أن المليشيات قصفت الليلة الماضية عددًا من المناطق السكنية في حي “الموشكى” شرق المدينة، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين أحدهم في حالة حرجة، كما تعرضت مواقع الجيش فى مديرية “مقبنة” غرب المدينة لقصف من مدفعية المليشيات.

وذكرت مصادر المقاومة، أن طائرات دول التحالف العربي قصفت مواقع المليشيات في منطقة “الحوبان” شرق المدينة مستهدفة مركز عمليات الدفاع الجوي، كما قصفت مواقع أخرى في مدنة “المخا” الساحلية القريبة من باب المندب جنوب غرب تعز.

وقصفت طائرات التحالف معسكر الدفاع الساحلي في مديرية “الخوخة” بمحافظة الحديدة غرب اليمن وسمع دوى انفجارات عنيفة من المعسكر، كما تم قصف موقع للمليشيات في منطقة “الصليف” شمال الحديدة.

كما تم – في محافظة ذمار جنوب صنعاء – قصف معسكر سامة التابع للحرس الجمهوري في مديرية “ميفعة عنس”.

أ ش أ