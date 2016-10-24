استطلاع: تدهور شعبية «ترامب» بين فئات الناخبين

أظهر استطلاع جديد للرأي، تقدم المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، بـ12 نقطة على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، الذي تدهورت شعبيته بين فئات الناخبين الرئيسية.

وانخفضت شعبية المرشح الجمهوري بعد أن اتهمته نساء عدة – في وقت سابق من هذا الشهر – بالاعتداء الجنسي عليهن أو التصرف معهن بصورة غير لائقة في الماضي.

وأثار “ترامب” ضجة بتصريحه، أنه لن يقبل بنتيجة الانتخابات، التي ستجري في الثامن من نوفمبر إلا في حالة فوزه فيها.

وتتفوق “كلينتون” بحصولها على نسبة 50 في المئة مقابل 38 في المئة لـ”ترامب”، بحسب استطلاع شبكة “آيه بي سي”.

واحتفظ “ترامب” بتفوق صغير بنسبة 47 في المئة مقابل 43 في المئة بين الأميركيين البيض، إذ تعتبر أصوات البيض مهمة لفوز المرشحين الجمهوريين، بينما يفضل الناخبون غير البيض المرشحين الديمقراطيين.

وتتفوق “كلينتون” بنسبة 55 في المئة مقابل 35 في المئة لـ”ترامب” بين النساء، وضاعفت تفوقها إلى 32 نقطة بين النساء البيض خريجات الجامعات، وهي الفئة التي تنتقد بشدة رد “ترامب” على الادعاءات بتصرفه غير اللائق مع النساء.

وأظهر الاستطلاع كذلك تفوق “كلينتون” – لأول مرة بين الرجال – بحصولها على 44 في المئة مقابل 41 في المئة، رغم أن هذا التفوق هو ضمن هامش الخطأ في الاستطلاعات.

ويستهدف المرشحان ¬¬- مع اقتراب موعد الانتخابات – ولايات رئيسية من بينها فلوريدا ونورث كارولاينا وأوهايو وبنسلفانيا.

سكاي نيوز