وزارة الخارجية تطلق حملة بمناسبة يوم الأمم المتحدة

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تطلق اليوم الإثنين، حملة بمناسبة يوم الأمم المتحدة، الذي يتم الاحتفال به في هذا اليوم من كل عام، والذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.

وتنطلق الحملة – وفقًا للبيان الصارد اليوم – على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتم التعريف بدور مصر في إطار منظومة الأمم المتحدة، بدءًا من دورها في تأسيس المنظمة، ووضع ميثاقها عام 1945، وأهم القرارات الدولية الخاصة بمصر التي صدرت عن المنظمة.

كما يتم التعريف بدور مصر في عمليات حفظ السلام، فضلًا عن دورها الحالي بعد انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن العام الماضي، وما تقوم به من جهد لتعزيز السلم والأمن الدوليين، والحفاظ علي مصالح الدول العربية والأفريقية، ومحاربة الإرهاب.

وتتضمن فعاليات الاحتفال، نشر مقال لوزير الخارجية على مدونة الوزارة حول رؤية مصر لعملية إصلاح الأمم المتحدة، بما يتوافق مع التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمع الدولي، وبما يعكس القيم الأساسية التي عبر عنها ميثاق المنظمة، وتطور آليات عملها علي مدار العقود الأخيرة، والمتمثلة في تحقيق السلام العالمي، حقوق الإنسان، التنمية المستدامة، التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ علي مسيرة تقدم الحضارة الإنسانية.