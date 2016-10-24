الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للبرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم الاثنين الطقس المعتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة متكاثرة على شمال البلاد قد يصاحبها الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين أما الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر تكون شمالية غربية .

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة 20 – 30 والإسكندرية 20 – 28