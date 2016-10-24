القبض على عاطل ونجله بحوزتهما دراجة نارية مسروقة وأسلحة بيضاء فى المنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطل ونجلة بحوزته دراجة نارية مسروقة وأسلحة بيضاء.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، اخطارا يفيد أنه أثناء قيام النقيب يحيى سمير الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة السادات بتفقد الحاله الأمنية بدائرة المركز تمكن من ضبط كل من "ن. ر. ا " 43 سنه، بدون عمل وبحوزته سلاحين أبيض "مطواه"، ونجله "م. ن. ر. أ" 16سنه بدون عمل وبحوزته سلاح أبيض "مطواه" ودراجه نارية بدون لوحات.

وبالكشف عن المتهمين تبين أن الدراجة النارية مبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر 7422 جنح مركز منوف لسنة 2016، وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للسلاح بقصد الدفاع وأنكر الثانى سرقة الدراجة النارية ولم يبرر وجودها بحوزته، وتم التحفظ على المضبوطات تحرر عن ذلك المحضر رقم 14907 جنح مركز السادات، وتباشر النيابة التحقيقات.