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حيثيات براءة 13 قاصرا :لا دليل على نشرهم أخبارا كاذبة عن "ترسيم الحدود"

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حيثيات براءة 13 قاصرا :لا دليل على نشرهم أخبارا كاذبة عن "ترسيم الحدود" حيثيات براءة 13 قاصرا :لا دليل على نشرهم أخبارا كاذبة عن "ترسيم الحدود"

>كتبت ندى سليم

أكدت محكمة أحداث الطفل، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، فى حيثيات حكمها الصادر، أمس الأحد ببراءة 13 طفلا من تهمة نشر أخبار كاذبة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية وملكية جزيرتى "تيران وصنافير"، أن المتهمين لم يثبت ضدهم أى دليل لإدانتهم ما استوجب براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وتضمنت الحيثيات:القضية اقتصرت فقط على تحريات الأمن الوطنى، ولم توجد أيه أحراز تؤكد نية المتهمين على التحريض على التظاهر أو إثارة الشغب. يذكر أن النيابة اسندت للمتهمين تهم نشر اخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب.

 


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