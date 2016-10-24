اللواء العتيبي يتفقد جاهزية الوحدات المشاركة في «أمن الخليج العربي 1»

‏تفقد قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي، أمس، استعدادات الوحدات والفرق المشاركة من قوات الأمن الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 1" للاطمئنان على جاهزية ‏الإمكانات البشرية والآلية والتسليح، التي أُعدت للمشاركة في التمرين المزمع تنفيذه في مملكة البحرين الشقيقة نهاية الشهر الجاري، بمدينة الأمير نايف الأمنية.

‏وقال اللواء العتيبي إن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ‏تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية خاصة مجال مكافحة الإرهاب.

‏وأضاف أن التمرين سيتضمن تصميم وتنفيذ فرضيات تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، حيث سيضمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية بدول ‏مجلس التعاون الخليجي، من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما.

‏وأشار اللواء العتيبي إلى أن التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 1" يقام وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بهدف تبادل الخبرات في المجالات الأمنية بشكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك وتبادل المعلومات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة خاصة في الحالات الطارئة.

الوحدات جاهزة للتمرين التعبوي المشترك

فرضيات تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات

قوات الأمن الخاصة تمتلك إمكانيات بشرية عالية