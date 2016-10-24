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خادم الحرمين يجتمع إلى الرئيس الفنزويلي ورئيس وزراء السويد

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض مساء أمس، فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا.

وعقد خادم الحرمين وفخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر المستجدات بما في ذلك التعاون من أجل استقرار الأسواق البترولية.

كما استقبل خادم الحرمين في مكتبه بقصر اليمامة أمس، دولة رئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفن والوفد المرافق له.

وعقد الملك سلمان، ودولة رئيس وزراء مملكة السويد جلسة مباحثات، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها وتعزيزها، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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