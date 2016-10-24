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ولي العهد وولي ولي العهد يلتقيان قادة فنزويلا والسويد

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ولي العهد وولي ولي العهد يلتقيان قادة فنزويلا والسويد ولي العهد وولي ولي العهد يلتقيان قادة فنزويلا والسويد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الرياض أمس مع فخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس ، كما التقى سمو ولي العهد مع دولة رئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفن وجرى خلال اللقاءين بحث دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون في المجال الأمني لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، واستعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

الى ذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض مساء أمس دولة رئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفن .

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الثنائي بين المملكة والسويد في عدد من المجالات، بالإضافة إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المتبادل .

ولي ولي العهد يستقبل رئيس وزراء السويد

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