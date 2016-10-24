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خادم الحرمين يستقبل الرئيس مادورو ومباحثات سعودية ــ فنزويلية لاستقرار الأسواق البترولية

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض مساء أمس، فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا.

وفي بداية الاستقبال، رحب خادم الحرمين الشريفين بفخامة الرئيس الفنزولي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أعرب فخامته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

بعد ذلك عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر المستجدات بما في ذلك التعاون من أجل استقرار الأسواق البترولية.

حضر الاستقبال والمباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالإنابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنزويلا جمال إبراهيم ناصف.

كما حضر من الجانب الفنزويلي، المناضلة الأولى في الفنزولية حرم فخامة الرئيس سيليا فلوريس، ووزير السلطة الشعبية للصناعة والتجارة كارلوس فاريا، ووزيرة الخارجية الدكتورة ديلسي رودريغيز، ووزيرة السلطة الشعبية لمكتب الرئاسة ومتابعة شؤون الحكومة الأدميرال كارمن ميلينديز ووزير الطاقة والبترول رئيس شركة النفط الفنزويلية الوطنية أولوخيو ديل بينو، ووزير السلطة الشعبية للاتصالات والمعلومات ايرنستو فيغاس بولخاك ، وسفير فنزويلا لدى المملكة خوسيبا أتشوتيغي.

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خادم الحرمين ورئيس فنزويلا خلال المباحثات

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ولي العهد مستقبلاً رئيس فنزويلا

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ولي ولي العهد مصافحاً الرئيس نيكولاس

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