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ولي ولي العهد يبحث فرص التعاون مع رئيس وزراء السويد

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ولي ولي العهد يبحث فرص التعاون مع رئيس وزراء السويد ولي ولي العهد يبحث فرص التعاون مع رئيس وزراء السويد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض مساء أمس دولة رئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفن.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الثنائي بين المملكة والسويد في عدد من المجالات، بالإضافة إلى جملة من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

حضر اللقاء معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ رأفت الصباغ وعدد من المسؤولين والوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء السويد.

جانب من اللقاء

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