ترقية 7235 جندياً في قطاعات الأمن العام

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أصدر مدير الامن العام عدة قرارات تقضي بترقية ( 7235 ) فرداً من رتبة جندي إلى رتبة جندي أول .

وبصدور هذه القرارات يصبح مجموع من تمت ترقيتهم من رجال الامن العام من بداية هذا العام 1437 وحتى تاريخه في جميع الرُتب العسكرية للأفراد ( 51917 ) فرداً على النحو التالي:

١١٢١١ لرتبة جندي أول

١١٥٥٣ لرتبة عريف

١٠٢١٣ لرتبة وكيل رقيب

١٠٥١٩ لرتبة رقيب

٦٦٢٠ لرتبة رقيب أول

١٨٠١ لرتبة رئيس رقباء.

وقد رفع معالي مدير الامن العام بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لما يحظى به رجال الامن العام من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل لهم حافزاً ودافعاً للارتقاء بمهامهم ، وسأل الله لمن شملتهم تلك الترقيات التوفيق والسداد لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته ويحفظ أمنه ورخاءه.

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