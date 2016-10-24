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153 برنامجًا تدريبيًا لثلاثة آلاف موظف بمعهد الإدارة

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استقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع 3399 موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ153 برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وعسير وفرعه النسائي بالرياض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم المعهد، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق 1444 موظفًا حكوميًا بـ66 برنامجاً تدريبياً، وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق 889 موظفًا حكوميًا بـ39 برنامجًا تدريبيًا، وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق 548 موظفًا حكوميًا بـ24 برنامجًا تدريبيًا، وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق 321 موظفة حكومية بـ14 برنامجًا تدريبيًا.

وبين الهدلق أنه في كل أسبوع يلتحق آلاف الموظفين والموظفات في برامج تدريبية متنوعة.

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