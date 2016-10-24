لأول مرة.. إصدار وتجديد الجواز السعودي في شعبة المرسلات

افتتح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية د. خالد بن حسين البياري، صباح أمس، شعبة الجوازات والتي اتخذت من مجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات السعودية بحي المرسلات مقرا لها.

وتأتي هذه الخطوة انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات.

وتعد هذه الخطوة من جوازات منطقة الرياض استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها حالياً بتوزيع خدماتها، وذلك بفتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، والوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم على الوجه المطلوب.

الجدير بالذكر أن جوازات منطقة الرياض تقدم ولأول مرة خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي خارج مقرها الرئيسي من خلال هذه الشعبة لمن لم يتمكنوا من انهاء خدماتهم إلكترونياً عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر) لوجود أي عائق يمنع من تجديد الجواز او إصداره، حيث يقوم المستفيد بحجز موعد من نظام المواعيد عن طريق بوابة وزارة الداخلية، على أن يراجع المستفيد شعبة الجوازات بمجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات السعودية في الموعد المحدد لإنهاء إجراءاته ويتم تسليمه جواز السفر الجديد عبر البريد السعودي.

كما أن هذه الخدمة هي مقدمة لافتتاح المزيد من الفروع مستقبلاً داخل مدينة الرياض حيث تقوم بإصدار وتجديد جواز السفر السعودي وتسليمه من خلال البريد السعودي، وسيتم توزيع هذه الخدمة على باقي فروع الجوازات في محافظات منطقة الرياض، كما تقدم شعبة جوازات مجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات السعودية العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وقدم اللواء السحيباني شكره للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات على هذا التعاون الذي يأتي امتداداً لمجالات التعاون بين المديرية العامة للجوازات وشركة الاتصالات السعودية كما قدم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.