انطلاق مؤتمر الكيمياء الدولي السادس بمشاركة 17 دولة

الأمير فيصل بن بندر

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض في الثامن من نوفمبر المقبل، مؤتمر الكيمياء الدولي السادس، الذي يقام في جامعة الملك سعود بالرياض، وينظمه قسم الكيمياء بالجامعة لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السعودية، ويشارك فيه قرابة 1000 مشارك من الكيميائيين الذين يمثلون 17 دولة من دول العالم.

وأوضح رئيس المؤتمر ورئيس قسم الكيمياء بجامعة الملك سعود البرفيسور زيد العثمان أن المؤتمر يأتي متوافقا مع رؤية المملكة 2030، التي تعتمد على التخطيط الاستراتيجي الطموح الذي يلبي كافة الطموحات، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش الاتجاهات العلمية الجديدة في علم الكيمياء من خلال تقديم 81 محاضرة علمية، تتناول مواضيع كيميائية حيوية ومؤثرة مثل: الكيمياء التطبيقية والصناعية والطبية والدوائية والكيمياء الخضراء والبيئة والاستدامة والطاقة المتجددة والوقود، كما تتناول مواضيع ذات علاقة بتكنولوجيا النانو والحفز وعلوم البوليمرات والمواد، إضافة إلى أن هناك معرض علمي يضم 519 ملصقا علميا.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وإيجاد الحلول خاصة في المجالات ذات الأولولية مثل الطاقة، المياه، المواد المتقدمة، البيئة، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى. كما أنه يعد فرصة سانحة لتحقيق الإلتقاء بين خبراء وعلماء الكيمياء من ناحية وبين الكيميائيون من الأساتذة والمعلمين وطلاب الدراسات العليا والمهتمين من ناحية أخرى، وليكون له دور فعّال بتشجيع وتعزيز التعاون البحثي بين العلماء والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وأفاد أن المؤتمر سيستضيف متحدثين عالميين حاصلين على جوائز عالمية في الكيمياء وعلى رأسهم البرفيسور مصطفى الحاصل على جائزة الملك فيصل العالمية وعلى قلادة العلوم الوطنية الأمريكية التي تعد أعلى وسام أمريكي في العلوم لإنجازاته في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقه لهذه التكنولوجيا باستخدام مركبات الذهب الدقيقة في علاج مرض السرطان، والبرفيسور عمر ياغي الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية، وتم تصنيفه كثاني أشهر العلماء والمهندسين بالعالم في العامين بين 1988 - 2008، وعلماء ومتحدثون آخرون من أنحاء مختلفة من العالم ممن لهم إسهامات بحثية وعلمية ذائعة الصيت.