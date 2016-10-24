«فيديو» يطيح بلص في الرياض

الجاني يفك لوحة سيارة متوقفة بجوار المنزل المسروق

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، إثر تورطه في سرقة أحد المنازل وسط العاصمة الرياض، عقب ظهوره في مقطع "فيديو" وهو يرتكب جريمته وانتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه بالإشارة للمقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يوثق عملية سرقة من أحد المنازل وسط الرياض، ومحاولة الجاني فك لوحة سيارة تقف بمنزل مجاور، بغية طمس معالم سيارته وتظليل رجال الأمن، فقد عملت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكشف هويته وضبطه.

وأضاف أن الجهود أسفرت عن ضبط الجاني (مواطن في العقد الرابع من العمر) في كمين محكم، وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها أدوات لها علاقة بالسرقة.

وأشار العقيد الميمان إلى أنه جرى إيقاف اللص بمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص ومقارنة أسلوبه الإجرامي بالجرائم المقيدة ضد مجهول.