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حظك اليوم الاثنين برج العقرب 24_10_2016

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حظك اليوم الاثنين برج العقرب 24_10_2016 حظك اليوم الاثنين برج العقرب 24_10_2016

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هى الأيام الأولى لأبناء هذا البرج الذى يتميز أصحابه بعدد من الصفات أهمها أنهم غير قادرين على تسامح من يخدعوهم، نقدم لهم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء هذا البرج على الصعيد المهنى والعاطفى.

على الصعيد العاطفى..

أنت اليوم مستعد للقاء الحبيب، عليك أن تستمع إليه وتراعى الضغوط النفسية التى كان يمر بها الشريك فى الأيام الماضية، كما أنه من المفترض أن يشمل اللقاء الحديث عن المستقبل.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل جيدة جداً ولكن ستحدث بعض الأزمات والخلافات بينك وبين مديرك فى العمل، كذلك ستحصل على مكافأة مالية قريبًا بعد فترة من العمل المتواصل.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

تناول الطعام غير الصحى سيؤثر سلباً على صحتك، كما أن الجلوس لفترات طويلة يعرض ظهرك إلى الألم كما أنه سيكون سبب فى إصابتك بمشاكل فى العمود الفقرى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة الأصعدة، كما ستحدث لك بعض التغيرات على مستوى حياتك المهنية والعاطفية.


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مصر 365

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