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للمرة الثانية: الشائعات تقتل محمود عبد العزيز بالكذب

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الأحد 23-10-2016 20:19

انطلقت للمرة الثانية شائعات لم يعرف مصدرها تؤكد وفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز بالمستشفى، وهو ما نفته مصادر طبية مطلعة من داخل مركز الصفا الطبي بحي المهندسين بالقاهرة، مؤكدة أن الساحر بخير وحالته الصحية تتحسن بالتدريج.
"سيدتي نت" لم يتسنى لها التواصل مع أسرة النجم الكبير بسبب انشغال ابنه الصغير كريم بتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "شقة فيصل" وامتناع الكبير محمد عن الرد على الهواتف للتفرغ لرعاية والده داخل المستشفى، بينما ابدى مصدر طبي من داخل المستشفى دهشته من تكرار الشائعة رغم مرور 24 ساعة فقط على نفي العائلة لها، مؤكدا أن الحالة الصحية للنجم الكبير تتحسن بالتدريج، وانه لا يزال يرفض استقبال الزوار أو تلقي المكالمات الهاتفية حرصا على سلامته.
يذكر أن محمد محمود عبد العزيز أصدر أول أمس بيانا وجه فيه الشكر لكل من روج شائعة وفاة والده، مؤكدا أن الشائعة ضاعفت من دعاء الجمهور للنجم الكبير ومشيرا إلى أن الدعاء "يرد القدر".

 

 

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