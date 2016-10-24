بالصور.. جانيت جاكسون تتجول بالزي الإسلامي في شوارع لندن

ظهرت النجمة العالمية جانيت جاكسون Janet Jackson لأول مرة منذ إعلان حملها فى سن الخمسين وهي ترتدي الزي الإسلامي في شوارع لندن، وأضافت الصحيفة أنه يُعتقد أن الفنانة الشهيرة أشهرت إسلامها بعد زواجها من الملياردير القطري وسام المانع (41 عاماً) سنة 2012.

ويظهر الزوجان في الصور التي نشرتها صحيفة Mirror البريطانية، وهما متشابكا الأيدي ويقومان بالتسوق في محلات ملابس الأطفال، بينما يبدو على جاكسون تقدمها في شهور الحمل.

يشار الى جاكسون تزوجت مرتين قبل زواجها من المانع، إلا أن حملها هو الأول. ويقال إنهما التقيا في الـ 2010، ولكنهما احتفظا بخصوصية علاقتهما حتى إن أحداً لم يعرف عن زواجهما إلا بعد مرور عام عليه، ورغم رحلاتهما المتكررة حول العالم، فإنهما يقيمان في الدوحة.

وباعت المطربة والممثلة أكثر من 100 مليون تسجيل وتعتبر إحدى أكثر المطربات انتشاراً على الإطلاق.

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