ليندسي لوهان تثير الجدل في تركيا بسبب تأييدها أردوغان

كشفت مجلة Der Spiegel الألمانية أن الممثلة العالمية ليندسي لوهان Lindsay lohan أثارت موجة من الجدل في تركيا، التي تقيم فيها حالياً، بسبب دفاعها الشديد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وظهورها مؤخراً مرتدية الحجاب في العدد من المقابلات الصحفية.

وقالت المجلة في عددها الصادر يوم السبت إن لوهان قامت خلال وجودها في تركيا بزيارات عديدة لمعسكرات اللاجئين السوريين، ووثقت الحياة هناك بمشاركات عرضتها على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت أن الممثلة الأمريكية أصبحت تقدم نفسها بوصفها واحدة من أنصار الرئيس التركي ومؤيدي مواقفه تجاه القضايا العالمية.

وأشارت Der Spiegel إلى أن لوهان ظهرت بشكل مستمر وهي ترتدي الحجاب، وأصبحت تدافع بقوة بمقابلاتها الإعلامية عن مواقف أردوغان، لافتة إلى وجود جدل في أوساط الأتراك بشأن سبب التحول في مواقف ضيفتهم، التي أصبحوا يطلقون عليها سفيرة أردوغان، وذكرت أن معارضي الرئيس التركي يشتبهون في مشاركتها بحملة مدفوعة الأجر لصالحه.

كما أشارت المجلة إلى أن صحفيين تحدثوا عن دور لأصدقاء أتراك للممثلة في تغيير قناعاتها تجاه الإسلام وزيادة اهتمامها ببلادهم، في حين يعتقد آخرون أنها ربما تستعد للإقتران بأحد مواطنيهم.

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