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هانى سعيد وكيلا لرياضية طنطا لشئون التعليم والطلاب

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هانى سعيد وكيلا لرياضية طنطا لشئون التعليم والطلاب هانى سعيد وكيلا لرياضية طنطا لشئون التعليم والطلاب

>الغربية اسلام الخياط

أصدر الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا قراراً بتعيين الدكتور هاني سعيد عبد المنعم رئيس قسم الألعاب الجماعية ورياضات المضرب وأستاذ كرة القدم بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

 يذكر أن الدكتور هانى سعيد قد حصل على درجة الدكتوراه فى كرة القدم من جامعة طنطا عام 1999م، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ في إبريل 2010م

 

 كما شغل منصب رئيس قسم الألعاب الجماعية ورياضات المضرب بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا في أكتوبر 2014 حتى تاريخه .


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