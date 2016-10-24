نادين الراسي في 12 اطلالة، هل أجادت لعبة الموضة؟

نالت الممثلة اللبنانية "نادين الراسي" شهرة واسعة في الوطن العربي، ولاسيما في السنوات القليلة الماضية، بعد مشاركتها في عدد من أهم الأعمال التلفزيوينة الدرامية. وخلال هذه السنوات لاحظنا أن "نادين" عملت جاهدة على تطوير أسلوبها في الموضة، فهل نجحت في ذلك؟ وهل أجادت لعبة الموضة؟ إليك التفاصيل هنا:

استعانت نادين الراسي بخبرة بعض أشهر منسقي الملابس وخبراء المظهر في بيروت كي تطور أسلوبها في الموضة، وفي بعض الأحيان نجحت في خياراتها وكانت الأناقة عنوان إطلالاتها، مثل المرّة التي شاهدناها فيها في فستان سهرة فخم باللون الزيتي اختارته من تصميم "زياد نكد" Ziad Nakad، وقد اختارت معه أقراطاً من الكريستال واعتمدت تسريحة شعر ناعمة. كما أحببنا إطلالاتها حين نسقت تيور باللون الزهري الناعم مع قميص أبيض، حيث بدت أنيقة ومفعمة بالحياة.

لكن هنالك بالمقابل الكثير من المرات التي لم تنجح فيها "نادين الراسي" في تنسيق إطلالاتها بطريقة مميزة، مثل حين اختارت القفطان التقليدي الأبيض، حيث كان خيارها لشنطة يد باللون الأحمر معه غير موفق، كما أن تسريحة الشعر بدا مبالغاً بها أيضاً.

وغيرها من الإطلالات التي فضلت بها نادين الراسي الأسلوب المُبهرج على النمط الناعم والراقي.

شاهدي، في 12 صورة، أحدث إطلالات "نادين الراسي" وأخبرينا إن كنت تعتقدين أنها أجادت لعبة الموضة أم لا.