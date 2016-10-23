ضبط لحوم مجهولة المصدر بمراكز بركة السبع والباجور وأشمون

أعلن الدكتور مجدى أبو الليل، وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية، أن حملات المراقبة والتفتيش التى أطلقتها المديرية تمكنت من ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية قبل ترويجها على المواطنين.

وأوضح "أبو الليل"، فى تصريحات له اليوم، أن لجان المراقبة تقوم بالكشف على اللحوم والمنتجات التى من أصل حيوانى بالأسواق والمخالفين بذبح الحيوانات خارج المجازر، وسلامة الغذاء بالأسواق.

وأضاف أبو الليل أن لجنة الطب البيطرى والشرطة والجهات ذات الصلة، مرت على عدد من المحلات والثلاجات بعدد من قرى مراكز بركة السبع وأشمون والباجور .وأسفر المرور عن ضبط ثلاجة بها لحوم مجمدة مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى كمية من اللحوم بعدد من المحال التجارية بالباجور وأشمون، لافتا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.