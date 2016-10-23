وكيل الخارجية اليمنية يبحث مع السفير المصري تدعيم العلاقات الثنائية

بحث وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم الأحد، مع سفير مصر لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوي تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات على الساحة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المسئول اليمني أشاد، خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، بالدور الإيجابي لمصر ودعمها لليمن ودورها في إطار التحالف للعربي وللتسهيلات والخدمات والرعاية التي يتلقاها اليمنيون في مصر.

من جهته، أكد الشرقاوي استمرار دعم الحكومة المصرية للحكومة اليمنية من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الأزمة، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية المصرية اليمنية ومتانتها.

أ ش أ