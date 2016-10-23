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وكيل الخارجية اليمنية يبحث مع السفير المصري تدعيم العلاقات الثنائية

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وكيل الخارجية اليمنية يبحث مع السفير المصري تدعيم العلاقات الثنائية وكيل الخارجية اليمنية يبحث مع السفير المصري تدعيم العلاقات الثنائية

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش

بحث وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم الأحد، مع سفير لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوي تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات على الساحة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن المسئول اليمني أشاد، خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الرياض، بالدور الإيجابي لمصر ودعمها لليمن ودورها في إطار التحالف للعربي وللتسهيلات والخدمات والرعاية التي يتلقاها اليمنيون في مصر.

من جهته، أكد الشرقاوي استمرار دعم المصرية للحكومة اليمنية من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الأزمة، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية المصرية اليمنية ومتانتها.

أ ش أ

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